Саратов, , 09:45 — REGNUM В текущем году в Саратовской области запланировали проведение региональной программы по ремонту памятников культуры. Реализация намеченной программы будет проходить как с привлечением федеральных средств, так и за счет областного бюджета. Региональному министерству культуры в ближайшее время на эти цели выделят 50 млн рублей. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев.

Глава области провел встречу с директором государственного музея К. А. Федина Наталией Щелкановой, на которой обсуждали проведение ремонта исторического здания музея в текущем году. Капитальный ремонт этого учреждении не проводился более 20 лет. По словам Щелкановой, документация на проведение ремонта подготовлена, идёт экспертиза проекта. Губернатор поручил уже в апреле приступить к конкурсным процедурам. Также на совещании поднимался вопрос проведения ремонта областного краеведческого музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заводском районе Саратова рядом с домом по улице Чернышевского, 19 установлен памятник герою Корнея Чуковского Робину-Бобину Барабеку. Памятник своим появлением обязан тёзке-магазину, который раньше находился в доме напротив.

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