Уфа, , 09:43 — REGNUM Автотранспортное средство и квартиру изъяли судебные приставы у бывшего депутата одного из районов Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов региона.

Сообщается, что расходы семьи экс-депутата Совета Балтачевского района превысили доходы за три последних года, предшествующих отчетному периоду (были куплены автомашина Skoda Yeti и однокомнатная квартира в Уфе). Это имущество было зарегистрировано на жену бывшего госслужащего.

«В рамках декларационной кампании выяснилось, что расходы членов семьи бывшего госслужащего превысили доходы», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате суд принял решение обратить данное имущество в доход государства: квартира и легковой автомобиль были переданы в ТУ Росимущества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии бывшего начальника отделения судебных приставов заподозрили в превышении должностных полномочий.