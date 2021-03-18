Сеул, , 09:34 — REGNUM В сети появились патентные изображения нового кроссовера Hyundai Custo. Снимки размещены на сайте издания Xcar.

Кроссовер Hyundai Custo Xcar

Custo оснастят обвесом из неокрашенного пластика, массивной решёткой радиатора с хромированными элементами и светодиодной головной оптикой.

Внутри кроссвэна автопроизводитель установит цифровую «приборку», мультимедийный комплекс с вертикальным экраном, стильное рулевое колесо, а также двухэтажный центральный тоннель. Стандартный рычаг трансмиссии в модели заменит пульт.

Для покупателей будут доступны три версии Custo — в шести‑ и семиместном исполнениях.

На ранее полученных снимках можно было заметить на Custo значок 380T. Он говорит о том, что в качестве агрегата у модели установлена турбированная «четверка» T-GDI рабочим объёмом два литра мощностью 240 л. с. (353 Нм).

Ранее компания Hyundai Motor представила субкомпактный кроссовер Bayon. Модель представлена исключительно для авторынка Европы. В модельном ряду марки новинка расположится на ступеньку ниже модели Kona.

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