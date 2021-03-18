Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM Промышленное производство в Бурятии за первые два месяца 2021 года выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Как отмечается, позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие производства, а также сфера водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, выросшие соответственно на 21,6 и 20,2%. Так, производство бумаги, резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем в шесть раз, готовых металлических изделий — в два раза.

«Рост промышленного производства в январе — феврале 2021 года наблюдался по таким видам экономической деятельности как производство пищевых продуктов (индекс производства 101,4%), производство напитков (101,3%), производство текстильных изделий (114,4%)», — отметили в службе статистики.

При этом в сфере добычи полезных ископаемых, обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха показатели снизились на 13,4 и 7,1% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года промпроизводство в Бурятии выросло на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост промышленности за весь минувший год составил 7,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Промпроизводство в Бурятии в декабре 2020 года выросло на 42,6%