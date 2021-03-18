Москва, , 09:35 — REGNUM Планы Лондона по увеличению своего ядерного потенциала говорят о том, что проблема имперских амбиций Британии все еще актуальна, однако для последних нет базиса. Такое мнение 18 марта высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM»

«У нас сегодня будет в ходе брифинга (реакция), дадим официальную реакцию на этот счет. С Британией вообще все грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, прогнивший и гнилой», — сказала она, комментируя данное решение британских властей.

Также Захарова добавила, что в данном случае Лондон делает попытки «сделать хорошую мину при плохой игре» и придумывает какие-то новые действия для того, чтобы возвратить себе статус ведущей, крупнейшей и могущественной страны.

«К сожалению, декорации рушатся все больше и больше, вот всё, что мы видим. Это очень печально», — уточнила официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что растущая угроза для безопасности Великобритании заставила власти королевства решиться на наращивание своих ядерных сил.

Напомним, 16 марта была опубликована стратегия оборонной и внешней политики Великобритании на следующие 30 лет. Согласно документу, ядерные силы королевства будут увеличены для упреждения шагов со стороны потенциальных противников.