Киев, , 09:33 — REGNUM У правоохранительных органов Украины нет оснований для вручения документов о подозрении депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщило 17 марта информационное агентство «УНИАН».

"На сегодняшний день ни один орган расследования материалов (по делам Медведчука — ИА REGNUM) не предоставил», — сказала она.

Венедиктова отметила, что считает обоснованными материалы СБУ в отношении политика, на основании которых против Медведчука были введены персональные санкции.

«Поэтому я поддержала эти санкции на Совете национальной безопасности и обороны», — добавила она.

По словам генпрокурора Украины, в отношении Медведчука заведено несколько уголовных дел, причём многие из них открыты по решению суда, поскольку правоохранительные органы не нашли для этого достаточных оснований.

«Кто-то сообщает, что [Медведчук] что-то там написал, сказал, и это — государственная измена. Мы могли и не открывать [дела], потому что не видели состава преступления по государственной измене, но общественность пошла в суд, и суд нас обязал», — прокомментировала Венедиктова.

Напомним, ранее Виктор Медведчук подал в Верховный суд Украины иск об отмене персональных санкций, введённых против него властями Украины.

Читайте также: Медведчук подал в Верховный суд Украины иск об отмене санкций