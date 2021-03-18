Киев, 18 марта 2021, 09:33 — REGNUM У правоохранительных органов Украины нет оснований для вручения документов о подозрении депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщило 17 марта информационное агентство «УНИАН».
Венедиктова отметила, что считает обоснованными материалы СБУ в отношении политика, на основании которых против Медведчука были введены персональные санкции.
По словам генпрокурора Украины, в отношении Медведчука заведено несколько уголовных дел, причём многие из них открыты по решению суда, поскольку правоохранительные органы не нашли для этого достаточных оснований.
Напомним, ранее Виктор Медведчук подал в Верховный суд Украины иск об отмене персональных санкций, введённых против него властями Украины.
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