Ташкент, , 09:29 — REGNUM Компания «Узбекистанские железные дороги» (УЖД) попросила российский «Трансмашхолдинг» ускорить поставки вагонов для Ташкентского метрополитена, сообщает издание «Подробно.uz».

Этот вопрос обсуждался на встрече председателя правления УЖД Хуснутдина Хасилова и заместителя генерального директора «Трансмашхолдинга» Александра Чебакова.

Хасилов отметил необходимость увеличения пассажиропотока в Ташкентском метрополитене. Стороны также обсудили организацию пассажирских перевозок.

Кроме того, Чебакова предложил помощь в интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную систему, а также в организации мультимодального транспортного сервиса.

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