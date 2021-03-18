Москва, , 09:29 — REGNUM Индонезия и Россия поощряют сотрудничество в сфере цифровой экономики и продвигают инвестиции в туризм, сообщает Antara.

«Это подходящее время для нас, чтобы поощрять цифровое экономическое сотрудничество между двумя странами и продвигать индонезийские инвестиции в туризм, учитывая огромный потенциал сотрудничества между двумя странами», — заявил посол Индонезии в России Жозе Таварес.

Посольство Индонезии в Москве совместно с министерством экономического развития Российской Федерации провело бизнес-форум. Форум призван сблизить российский и индонезийский бизнес и улучшить двусторонние отношения в сфере цифровой экономики и инвестиций в туризм.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева отметила блестящие перспективы сектора информационно-коммуникационных технологий в таких вспомогательных областях, как образование, безопасность данных и банковское дело.

«Мы надеемся, что налаживание деловых контактов по окончании форума приведет к взаимовыгодному сотрудничеству между бизнес-сообществами двух стран в целях развития экономического сотрудничества между Индонезией и Россией», — заключил Жозе Таварес.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый представитель Российской Федерации в Индонезии Сергей Россомахов встретился с губернатором индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара в Матараме.

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