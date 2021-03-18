Челябинск, , 09:28 — REGNUM В Челябинской области за 17 марта выявили 138 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Ранее, 16 марта, в регионе обнаружили 136 носителей. Таким образом, по сравнению с предыдущими сутками зафиксирован небольшой рост.

Всего в регионе с начала пандемии нашли 54 879 заразившихся. Выздоровели уже 47 811. Больных COVID-19 насчитывается 4795. А за сутки скончались ещё девять пациентов с коронавирусом, в том числе семеро от COVID-19.