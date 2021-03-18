п. Большое Голоустное, , 09:27 — REGNUM ПАО «Газпром» принято решение направить более 340 млн рублей на строительство школы-детского сада в Большом Голоустном (Иркутская область). Как сообщает пресс-служба областного правительства, договор о пожертвовании в присутствии губернатора Игоря Кобзева подписали генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома Владимир Приймак и председатель КУМИ Иркутского района Александр Речицкий.

«Как будет выглядеть новая школа, решали сами жители Большого Голоустного на сходе. Они проголосовали за проект школы-детского сада модульного типа на 110 мест, с гаражами на два школьных автобуса, стадионом, площадкой для детского сада, благоустройством территории», — отметил Игорь Кобзев.

По его словам, очень важно, что предприятия, которые ведут свою деятельность на территории Иркутской области, участвуют в решении социальных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одноэтажном здании сельской школы случился утром, 25 ноября 2020 года. Площадь распространения огня составила 700 кв. метров. От огня произошло обрушение здания. Процесс получения знаний для 71 ребенка организован в помещениях одной из турбаз. Техническое задание на строительство школы-детского сада уже подготовлено.

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