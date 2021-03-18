Петрозаводск, , 09:32 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 105 новых инфицированных коронавирусной инфекцией, что на два человека больше, чем сутками ранее. Также в регионе продолжают регистрироваться новые летальные случаи. Об этом 18 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Новых заболевших — 101 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести. В настоящий момент в ковидных стационарах республики находятся 509 человек, из них в состоянии средней степени тяжести — 444 жителей, 58 — тяжелых, крайне тяжелых, семь человек, в том числе двое находятся на ИВЛ.

Помимо этого за последние сутки в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Пиндуши, 1947 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1946 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Ладва, 1951 года рождения. «Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 42 800 случаев заражения, 39 258 человек выздоровели, в том числе 169 — за прошедшие сутки. Скончались 353 человека.

Также за 17 марта в регионе было госпитализировано 18 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5319 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1956 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1956 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — пояснили в оперштабе.

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