Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Международное сообщество не предприняло попыток помешать «уничтожению демократии» в Грузии. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 17 марта выступая на телеканале «Пирвели».

Саакашвили назвал основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупного бизнесмена Бидзину Иванишвили «олигархом», а также выразил сомнение, что в сложившейся в Грузии ситуации представители Евросоюза смогут примирить стороны политического конфликта в стране.

«Желаю успеха европейцам. Может, у них получится что-то сделать сейчас, после того, как международное сообщество не отреагировало на преступления и уничтожение грузинской демократии, на то, что страна стала огородом одного олигарха. О какой Европе мы говорим? Грузия — это огород одного олигарха, а не Европа», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что в том случае, если усилия Евросоюза и США по примирению в Грузии властей и оппозиции окажутся безуспешными, то это будет «призывом к действию».

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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