Саратов, , 09:24 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») готов оказать необходимую помощь пострадавшим от обрушения стены дома в Самаре.

Парламентарий обратил внимание на то, что дом в старом центре города был признан аварийным летом 2020 года.

«Подробно обсудили ситуацию с главой Самары Еленой Лапушкиной (она была на месте ЧП сразу после обрушения). Самое главное сейчас — как можно быстрее, предоставить людям крышу над головой. Пока — в маневренном фонде. Дальше — город будет решать с их переселением», — отметил парламентарий в ТГ-канале.

«Со своей стороны — также готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Мои помощники связываются с людьми, уточняют первоочередные проблемы», — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 марта в Самаре обрушилась стена двухэтажного дома 1909 года постройки. Погибших и пострадавших нет.

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