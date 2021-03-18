Москва, , 09:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по урегулированию деятельности гостевых домов на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Поясняется, что данное поручение глава правительства сделал по итогам поездки в Горный Алтай, где гостевые дома называют «зелёными домиками».

Ростуризм, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор должны разработать предложения до 1 июля 2021 года. Они предложат решение по легализации использования строений на землях ИЖС в качестве гостиниц.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске поднял вопрос о выведении из тени нелегальных гостевых домов.

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