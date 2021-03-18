Берн, , 09:22 — REGNUM Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии находится в контакте с Российским фондом прямых инвестиций по вакцине «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Берне Сергея Гармонина.

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«Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии отреагировало на наши предложения по вакцине «Спутник V» и с ноября прошлого года находится в непосредственном контакте с Российским фондом прямых инвестиций по этому сюжету», — сказал Гармонин.

По его словам, регистрация российской вакцины в Швейцарии способствовала бы более благоприятному исходу кампании по вакцинации в этой стране ввиду недостатка препаратов других производителей.

Однако, как рассказал Гармонин, в этом вопросе существуют бюрократические и политические факторы, которые «не всегда способствуют нахождению быстрого решения».