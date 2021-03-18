Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии старые образовательные учреждения будут модернизироваться системно, охватывая все виды работ — от шлагбаумов и озеленения до инженерных сетей. При этом появятся новые пришкольные спортивные площадки. Об этом ИА REGNUM заявила вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева.

По её словам, в республике выработан единый стандарт комплексной модернизации образовательных учреждений, износ которых составляет 50%. Глава минобразования пояснила, что ежегодно на ремонт старых школ выделяются небольшие суммы, в результате там идёт «вечный ремонт».

К примеру, в школе № 1 в Вурнарах, которую в 2020 году не смогли сдать к 1 сентября из-за затянувшегося ремонта, выделенных средств хватило только на ремонт пищеблока, классов и фасада, но самые затратные работы не были включены в проектно-сметную документацию — ремонт канализации, освещения, подпорных стен и подвала, который находится в аварийном состоянии.

«Поэтому было принято решение выработать системный подход при модернизации старых школ, в центре которого — безопасность детей. Должен быть сделан хороший анализ необходимых ремонтных работ, включающий, в частности, состояние инженерных сетей, самого здания, межпанельных швов, организацию уличного освещения, ландшафтное оформление, наличие асфальтового покрытия. И в каждой школе появится новый спортивный объект», — сказала Алла Салаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что планируется потратить более 2 млрд рублей на приведение школ и детских садов в «нормативное состояние». Данная работа будет проводиться в течение пяти лет. По расчётам властей, это позволит продлить «жизнь» старых школ ещё на 10 — 15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия потратит 2 млрд рублей на реконструкцию школ и детсадов