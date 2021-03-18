Москва, , 09:20 — REGNUM В марте работодатели искали сотрудников на такие необычные вакансии как уборщик самолёта и печатник-шелкограф. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», специалисты которого проанализировали 200 тыс. вакансий в первый месяц весны.

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Так, уборщик самолётов оказался в списке необычных вакансий в Москве. Согласно запросу работодателя, в его обязанности уборка и экипировка воздушных судов. Сотруднику готовы предоставить бесплатное проживание, питание и обучение, а также право самостоятельно выбрать удобный график.

Также обеспечить сотруднику бесплатное питание и проживание готов и работодатель из питомника растений в Липецкой области. Он ищет растениевода для работы вахтовым методом.

Печатник-шелкограф требуется в типографию для оперативной подготовки печатного станка к работе, контроля качества выпускаемой продукции и поддержания чистоты оборудования.

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Также в списке необычных вакансий оказался пианист-органист, архивариус, скорняк-раскройщик, составитель поездов в железнодорожную компанию, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, согласно данным исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», 63% граждан заявили о готовности сменить текущее место работы. Чаще других специалистов о намерении сменить место работы заявляли охранники (69%). Также хотели бы уволиться 68% работников в области торговли и столько же сотрудников транспортной сферы.

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