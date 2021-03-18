Волгоград, , 10:21 — REGNUM Доследственную проверку по факту гибели восьмимесячного ребёнка в квартире жилого дома в Кировском районе Волгограда начали в СУ СК по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. За мальчиком недоглядел старший брат.

По предварительным данным, вечером 17 марта мама мальчика отлучилась в магазин, оставив ребёнка с 16-летним братом. Некоторое время спустя подросток заметил, что младшего брата необходимо вымыть. Он набрал в ванну воды примерно на семь сантиметров, посадил туда младенца, а сам отлучился на несколько минут. Когда старший брат снова зашёл в ванную комнату, то обнаружил младшего без сознания. Подросток немедленно позвонил матери. Женщина вернулась домой, вызвала скорую, но спасти ребёнка не удалось.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Подростка госпитализировали для оказания психологической помощи.