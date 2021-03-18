Сеул, , 09:31 — REGNUM Представители Южной Кореи и США парафировали 18 марта 11-е соглашение о плате за размещение американских войск на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, подписи под документом поставили бывший зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо и временный поверенный в делах США в Южной Корее Роберт Рэпсон.

Известно, что на церемонии присутствовали глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, министр обороны Со Ук, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, что в начале марта Сеул и Вашингтон достигли договорённости по соглашению о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Доля Сеула в расходах будет увеличена на 13,9% по сравнению с 10-м соглашением.

Однако начиная с 2022 года южнокорейская доля в расходах будет увеличиваться соразмерно темпам роста оборонного бюджета страны за предыдущий год. Таким образом, в следующем году показатель вырастет на 5,4%.

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Соглашение вступит в силу после его ратификации Национальным собранием Южной Кореи. По предварительным данным, документ вступит в силу через два месяца.