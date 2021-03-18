Москва, , 09:17 — REGNUM Для предпринимателей Москвы 22 марта проведут онлайн-презентацию о мерах поддержки в 2021 году, сообщается на портале мэра столицы.

Об изменениях в действующих субсидиях, запуске новых продуктов, об основных ошибках и при подаче заявок бизнесменам расскажет глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В этом году одно из главных новшеств — полный переход на подачу заявок на получение субсидий и грантов в онлайн-формате. Бизнесмены смогут задать интересующие вопросы и получить ответы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве было одобрено более 3 тыс. заявок от предпринимателей на получение субсидий на сумму около 3 млн рублей.

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