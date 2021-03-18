Ньон, Швейцария, , 09:17 — REGNUM В футбольной Лиге чемпионов определились все участники четвертьфинала. Заключительные матчи 1/8 финала турнира прошли 17 марта.

В четвертьфинал вышли три английские команды — «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити», а также две немецкие — «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Также в числе участников ¼ финала оказалось по одному представителю Испании, Португалии и Франции — «Реал», «Порту» и ПСЖ.

Жеребьёвка четвертьфинала пройдёт 19 марта в штаб-квартире УЕФА в «Ньоне» (Швейцария). Первые матчи состоятся 6−7 апреля, ответные — 13−14 апреля.