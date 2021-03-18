Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов 17 марта представил делегации инвестиционного фонда Tawazun из ОАЭ промышленный и природно-ресурсный потенциалы республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, основное внимание гости уделили мощностям Улан-удэнского авиазавода.

Они посетили цех окончательной сборки вертолётов семейства Ми-8/171, новый окрасочный цех и учебный центр предприятия. Здесь работать на российских машинах обучаются в том числе и иностранные специалисты.

«Сейчас подходящее время, чтобы, в том числе, познакомиться с российской техникой, которую мы пока не эксплуатировали, но видим очень большой потенциал. Она представляет для нас большой интерес на данный момент», — заявил член делегации Юсуф Абдулла Мофтан Абдулла Аль Кааби.

Как отмечается, фонд заинтересован в развитии кооперации с российскими компаниями в сфере вертолетостроения.

Напомним, продукция авиазавода является главным экспортным товаром Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году республика более чем вдвое нарастила объём несырьевого неэнергетического экспорта.

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