Москва, , 09:17 — REGNUM Космические лётные испытания российских ионных двигателей могут быть проведены в 2025—2030 годы, сообщили в пресс-службе исследовательского центра им. Келдыша (входит в Роскосмос).

«Надеемся, что мы облетаем наши изделия в 2025—2030 годах», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что изделия мощностью от 200 Вт до 35 кВт уже созданы, сейчас подтверждаются их ресурсные характеристики.

Кроме того, ведётся предварительная проработка создания двигателя мощностью 100 кВт. Конкретный способ проведения летных испытаний ещё обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году учёные Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) имени Петра Великого разработали ионный двигатель нового поколения, с помощью которого космический аппарат в будущем сможет покорять дальний космос.

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