Каргополь, Архангельская область, , 09:20 — REGNUM Пожар, общая площадь которого составляет 1800 кв. метров, произошел на пилораме в городе Каргополь в Архангельской области. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется в сообщении, которое приводит РИА Новости, информация о возгорании на пилораме по улице Окружной в Каргополе поступила в 07:46.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение пилорамы, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что данных о погибших и пострадавших не поступало, на место пожара направлены дополнительные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре ликвидировали пожар на территории производственной базы.