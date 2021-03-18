Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали молодого мигранта одного из среднеазиатских государств, который скрывался от правосудия своей страны. Мужчину подозревают в участии в жестоких разборках с коммерсантом. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти на след преступника полицейским удалось 17 марта. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с бойцами Росгвардии обнаружили скрывающегося преступника в одной из квартир дома 78 по улице Маршала Казакова.

Злоумышленником оказался 25-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Мужчина на протяжении нескольких месяцев разыскивался правоохранительными органами своей страны за избиение битами владельца продуктового магазина.

«Нападавших было несколько, однако всех их задержали практически сразу. Указанного гражданина тоже ждал арест, однако ему удалось скрыться от правоохранителей и перебраться в Петербург», — уточнили в Главке.

В Северной столице молодой человек подрабатывал на стройках, выполняя монтажные работы. Теперь он задержан и ждет экстрадиции на родину.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.