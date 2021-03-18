Чита, , 09:16 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о темпах строительства жилья в регионе за 2020 год. Как сообщает сегодня, 17 марта, пресс-служба правительства региона, в эксплуатацию введено 176,3 тысячи квадратных метров жилья.

Новые дома построены в Чите, Могоче. Также в прошлом году контракты на строительство заключены в Петровск-Забайкальском, Борзе, Ясногорске, Балее и Чите.

По информации министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края из общего объема построенного жилья многоквартирные жилые дома составляют 36,7 тысячи квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство — 139,6 тысячи квадратных метров.

В 2021 году в планах построить порядка 200 тысяч квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, действие федеральной программы «Стимул» в 2021 году впервые распространилось на Забайкальский край: её мероприятия позволят стимулировать развитие жилищного строительства, снизить среднюю стоимость на жилье.

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