Москва, 18 марта, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Отзыв посла РФ из США не будет последним шагом, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

(сс) Aaron Siirila Посольство РФ в Вашингтоне

«Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны», — отметил Косачёв в Facebook.

В целом сенатор назвал заявление президента США Джо Байдена водоразделом.

«Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль», — констатировал парламентарий.

Говоря об убийцах, Косачёв также обратил внимание на то, что США, по экспертным оценкам, сбрасывают бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут. В результате этого с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.