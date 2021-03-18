Триполи, , 09:14 — REGNUM В сети обнародовали видео с моделью Mercedes-Maybach, созданной по спецзаказу для экс-главы Ливии Муаммара Каддафи специалистами немецкого ателье Xenatec. Демонстрационный ролик размещён на YouTube-канале MercBenzKing.

Новинка представляет из себя купе, созданное на основе седана Maybach 57S. Всего было создано восемь таких автомобилей. Экземпляр Каддафи стал четвёртым по счету.

Модель окрашена в два цвета. Двери и крылья машины получили матовый оттенок, а остальные детали кузова окрашены в металлик. Также автопроизводители установили на модель новый бампер с небольшими светодиодными вставками, тройное остекление и несколько люков в крыше.

Салон машины может похвастаться отделкой из нескольких видов кожи и настоящего дерева, а также напольными ковриками из натуральной шерсти.

В движение авто приводит шестилитровый V12 производительностью 612 л. с. (1000 Нм). Стоит модель 61 950 евро (около 83,4 млн рублей).

Напомним, в 2020 году российские дилеры реализовали 38 815 машин немецкой компании Mercedes-Benz. Это на 8% меньше, чем в 2019 году.

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