Ташкент, , 09:11 — REGNUM Массовая вакцинация населения Узбекистана начнется 23−24 марта 2021 года. Об этом заявил глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев на брифинге.

По его словам, до начала вакцинации необходимо дождаться заключения комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцине AstraZeneca.

«Я считаю, что мы должны дождаться этих результатов и не делать преждевременных выводов», — сказал Юсупалиев. Он добавил, что массовая вакцинация начнется после празднования Навруза.

Ранее Узбекистан получил 660 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. До конца года в республику доставят 2,256 млн доз.

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