Киев, , 09:13 — REGNUM Правительство Украины нарушило все возможные процедуры и законы, отправив в отставку главу компании «Укрзализныця» Владимира Жмака. Об этом Жмак написал 17 марта в своём Telegram-канале.

«Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона», — отметил он.

Экс-чиновник рассказал, что предложение уволиться он получил от председателя наблюдательного совета «Укрзализныци», который позвонил 16 марта 2021 года, чтобы поздравить Жмака с днём рождения.

«Поскольку оснований для такого «дружественного предложения» я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял», — добавил он.

Жмак сообщил, что после этого разговора министр инфраструктуры Украины в спешке подготовил и подал на рассмотрение правительства постановление об увольнении главы «Укрзализныци».

Бывший чиновник предположил, что его деятельность во главе компании лишила заработка неких неназванных лиц.

Напомним, 17 марта правительство Украины одобрило досрочную отставку главы правления «Укрзализныци». Его обязанности поручили временно исполнять члену правления компании Ивану Юрику.

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