Кишинёв, , 09:12 — REGNUM В Молдавии в течение суток 17 марта выявили 1916 случаев заражения коронавирусом в ходе 5457 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 208 928 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 182 108 человек, в том числе 1345 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4449 пациентов с COVID-19, из которых 337 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4436 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 34 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1688 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4659 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1289 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии ухудшается эпидемиологическая ситуация. Президент страны Майя Санду призывает ввести в стране чрезвычайное положение. В парламенте большинство депутатов выступает за ведение более мягких мер.

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