Москва, , 09:09 — REGNUM В России для обеспечения безопасности музеев будет создана рабочая группа, которая будет сотрудничать с МЧС и Росгвардией. Об этом сообщила замглавы Минкульта РФ Алла Манилова.

«Мы создаём серьёзную рабочую группу профессионалов, она будет базироваться в РОСИЗО и тесно работать с МЧС и Росгвардией», — сказала она в интервью «Известиям».

По её словам, в рабочую группу войдут специалисты министерства по вопросам безопасности и эксперты ведущих федеральных музеев, знающие мировую практику.

Как сообщало ИА REGNUM, центральный выставочный зал Санкт-Петербурга — «Манеж» — стал победителем номинации «Музей года» по версии газеты The Art Newspaper Russia. Торжественная церемония вручения премии прошла 16 марта в Москве.

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