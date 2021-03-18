Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:09 — REGNUM В городе Бугуруслане Оренбургской области после того, как в интернете появилось видео о жертве домашнего насилия — 23 летней матери двух детей, правоохранительные, надзорные органы и органы профилактики правонарушений засуетились. В полиции заявили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 117 УК РФ («Истязание»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 — летняя жительница Бугуруслана, воспитывающая сыновей в возрасте шести и полутора лет, обратилась за помощью к блогеру Алексею Ушакову. Именно он снял небольшой фильм и разместил его в интернете с надеждой на реакцию властей и правоохранителей.

Девушка пожаловалась на то, что 34-летний сожитель не дает ей спокойно жить и не отпускает. Практически ежедневно она подвергается насилию. В последний раз мужчина избил ее ногами по лицу. При этом жертва домашнего насилия призналась, что неоднократно обращалась в полицию. Однако сожителя забирают и быстро отпускают, а ужасы семейной жизни повторяются. Фильм вызвал большой резонанс. В своих комментариях подписчики жалели девушку, призывали местных мужчин сплотиться и «навалять» насильнику так, что больше неповадно было.

Вскоре последовала реакция прокуратуры. Ведомство заявило о проверке со своей стороны. Затем последовал комментарий полиции. В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что девушка в феврале дважды подавала заявления об избиении. Ей давали направления для прохождения судебно-медицинского освидетельствования, с целью установления степени причинённого ей вреда здоровью. Но она сама не пожелала пройти данное освидетельствование.

13 марта она снова обратилась с заявлением о побоях, полученных от 34-летнего сожителя. Сотрудники полиции собрали материал проверки. 23-летней женщине также было выдано направление на прохождение судебно-медицинского освидетельствования, в указанное время она также не явилась, и сотрудники полиции доставили ее до медучреждения.

Пока готовились результаты экспертизы в отношении насильника возбудили административное производство по факту нанесения побоев.

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