Уфа, , 09:15 — REGNUM Предпринимателя обвинили в нарушении требований охраны труда, в результате чего рабочий получил тяжелую травму в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре прошлого года фигурант уголовного дела взял на работу 22-летнего мужчину для работы на станке. Следователи считают, что при этом со станочником обучение по технике безопасности не проводилось. Во время работы на станке, мужчина получил тяжелую травму: произошла ампутация пальцев левой кисти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда. Обвиняемый предприниматель признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили причины гибели рабочего на территории строящегося торгового центра.