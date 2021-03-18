Амстердам, , 09:12 — REGNUM На выборах в парламент Нидерландов по предварительным результатам побеждает Народная партия за свободу и демократию (НПСД) исполняющего обязанности премьер-министра страны Марка Рютте. Об этом 18 марта сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По её данным, в настоящее время подсчитано около половины голосов, итоги уже подвели 266 из 356 муниципалитетов. Подсчёт голосов продолжается в крупнейших городах страны — Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте.

По предварительным данным, партия Рютте ожидаемо займёт в парламенте первое место с 35 из 150 мест. На втором месте с 26 депутатскими мандатами расположится партия «Демократы-66» (Д66), которая является для победителей очевидным партнёром в рамках правящей коалиции. Интригой остаётся то, какая политическая сила войдёт в партнёрство с ними для формирования правительства.

Отмечается, что явка на выборах в национальный парламент превысила 80%. В течение 18 марта подсчёт голосов должен завершиться, а официальные итоги будут объявлены 26 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что опыт трёхдневного голосования, начавшегося в Нидерландах 15 марта, России перенимать не стоит, поскольку в РФ существует свой собственный опыт.

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