Париж, , 09:07 — REGNUM 17 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл с официальным визитом в Париж, где провёл встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После переговоров политики провели совместную пресс-конференцию, во время которой подвели некоторые итоги. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Сегодня мы проверили нашу способность ответить на вызовы, которые поставил перед нами самой большой кризис за последние десятилетия для многих стран, самой большой кризис со Второй мировой войны. Речь идет о пандемии. И мы договорились держаться плечом к плечу, способствовать консолидации всей Европы», — отметил глава польского правительства.

Макрон также заявил о необходимости как можно сильнее объединить усилия стран Евросоюза в борьбе с пандемией. В частности, он отметил, что Париж и Варшава пришли к мнению, что Брюсселю стоило бы запретить экспорт вакцин от COVID-19 в страны, не входящие в союз.

«Мы сейчас переживаем самые трудные недели третьей волны пандемии, мы это знаем. Европа производит много вакцин, но значительная часть этих вакцин экспортируется за пределы Европы. Но сейчас в первую очередь необходимо обеспечить внутренние потребности», — отметил Макрон.

«Европейский союз, а, следовательно, и Польша, внесли высокий первоначальный взнос для компаний, чтобы они могли разработать вакцину как можно скорее. Прошлым летом уже было выделено около 3 миллиардов евро. Поэтому мы вправе требовать, чтобы вакцины остались в Европе, а не вывозились», — добавил Моравецкий.

На фоне вышеуказанных заявлений польский премьер-министр подвел итог, что в ходе переговоров Варшава и Париж в целом сблизили свои позиции по поводу порядка проведения вакцинации против коронавируса в Евросоюзе.