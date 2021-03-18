Москва, , 09:27 — REGNUM Консультации с послом России в США будут проводиться не только в министерстве иностранных дел РФ, но и в других ведомствах, и они продлятся столько, сколько потребуется. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в различных ведомствах», — сказала она.

Также Захарова добавила, что на данные консультации будет потрачено «ровно столько» времени, сколько это будет необходимо для их проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций.

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