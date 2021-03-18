Горно-Алтайск, , 09:04 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поблагодарил правоохранителей за эффективную работу по контролю за законностью расходования средств, в том числе выделенных на борьбу с коронавирусом. Об этом он заявил, комментируя уголовное дело в отношении министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, передал ИА REGNUM пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

«Хочу напомнить, что все должностные лица в своей работе должны строго соблюдать антикоррупционное законодательство, установленные обязанности, запреты и ограничения. Только при таком условии мы добьемся положительных результатов в нашей работе», — отметил Олег Хорохордин.

По его словам, в настоящее время комиссия по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводит проверку в отношении министра. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, министерству экономического развития поручено изучить опыт других регионов РФ по централизации закупок и внести предложения. Предполагается, что это позволит в будущем предотвратить нарушения законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Коваленко вместе со своим помощником были задержаны 10 марта по обвинению в получении крупной взятки. По версии следствия, чиновники получили 4,6 млн рублей, обеспечивая компаниям заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров. Фигурантами по делу также проходят предприниматели из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.

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