Грозный, , 09:02 — REGNUM В Чечне прошел массовый митинг после публикаций о внесудебных казнях в регионе. В центре Грозного собрались сотни родных бойцов полка полиции имени Ахмата-хаджи Кадырова. Они высказывали возмущение нападками «Новой газеты», обвиняющей спецназовцев в расправах над мирными жителями.

«Участники схода намеревались встретиться с главой республики. Статью они называют откровенным кощунством и оскорблением людей, которые рискуют своей жизнью для защиты граждан», — пишет ИА «Грозный-Информ».

Напомним, ранее свое возмущение публикациями в «Новой газете» высказали общественность Чечни и сотрудники полка ППС. Они направили обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили обратить внимание на деятельность издания, распространяющего, по их мнению, клеветническую информацию, подрывающую стабильность в Чечне.

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