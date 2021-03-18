Москва, , 09:08 — REGNUM Критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года обсуждает российское правительство. Основная позиция властей — доступность ипотеки во всех регионах, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин 18 марта ТАСС.

По его словам, в Минстрое выступают за продление программы льготной ипотеки по всей России, но с дифференцированным подходом к регионам. Квадратный метр жилья должен быть по цене доступен населению.

«Необходимо увеличивать объём жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны», — подчеркнул Стасишин.

В приоритете, добавил он, будет находится 41 агломерация, на которую приходится немногим более 50% всего объёма жилищного строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ в апреле 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Льготный кредит на сумму до 12 млн рублей доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах доступны кредиты до 6 млн рублей. Пока программа действует до 1 июля 2021 года.

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