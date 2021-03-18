Калуга, , 10:57 — REGNUM В Калужской области в 2021 году планируется открытие семи новых промышленных предприятий, кроме того, обязательства по расширению мощностей есть у четыре предприятий, которые реализуют специальные инвестиционные контакты. Об этом 18 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

На заводе Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Как написал в социальных сетях руководитель Калужской области, в 2021 году основная задача экономики — обеспечить восстановление и рост промышленного производства, поддержку занятости и сохранение рабочих мест. По итогам 2020 года промышленный комплекс региона произвел продукции на 905 млрд рублей. В автопроме из-за спада спроса показатели снизились. Но целый ряд отраслей обрабатывающей промышленности закончил год ростом от 7 до 60%. Более чем на 9% выросла региональная «оборонка», при этом треть выпускаемой продукции — гражданского назначения.

Предприятия, которые модернизируют мощности, получают право на льготы по региональным налогам. Компании обновят почти 2000 рабочих мест. Промпредприятия могут получить субсидию на компенсацию части затрат на приобретение нового оборудования, компании легкой промышленности — субсидию на создание собственного интернет-магазина. Используются возможности логистических центров для отправки калужской продукции за рубеж.

«Дополнительным стимулом для развития промышленности в регионе станет создание инновационного научно-технологического центра в Обнинске, который поможет перейти от научных разработок к серийному производству новых продуктов, в том числе радиофармпрепаратов. Объем инвестиций в этот проект составит более 22,7 млрд рублей», — подчеркнул Владислав Шапша.

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