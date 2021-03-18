Москва, , 09:01 — REGNUM В России за год после начала пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года сократилось количество салонов красоты. По данным исследования геосервиса 2ГИС и платформы с безопасными сделками «СберУслуги», в среднем этот показатель в крупных городах страны составил 10%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Читайте также: Индустрия красоты в РФ так и не восстановилась после пандемии — эксперт

При этом, по данным аналитиков, за этот же период количество самозанятых, предлагающих свои услуги в сфере красоты, выросло в восемь раз. Это вторая по популярности (после создания видео‑ и аудиоконтента) профессиональная область для работы на себя.

Так, согласно исследованию, наибольшее сокращение количества салонов красоты в городах с населением свыше 500 тыс. человек зафиксировано в Томске (38%), Саратове (29%) и Тюмени (27%). Всего же число таких организацией уменьшилось до 22,9 тысячи, сообщает РБК.

Антилидером по снижению числа салонов красоты среди городов, населением которых превышает 1 млн человек, произошло в Омске (24%). На сегодня здесь осталось 380 таких организаций. В Перми закрылись 19,8% салонов красоты, в Нижним Новгороде —16,5%. Также в пятёрку лидеров вошли Волгоград (минус 15,6%) и Ростов-на-Дону (минус 15%).

Ранее по теме: Не все смогли выжить: итоги-2020 в бьюти-индустрии

Самые незначительные сокращения зафиксированы в Москве (3,3%) и Екатеринбурге (0,4%). В Санкт-Петербурге этот показатель составил 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член «Партии Роста», предприниматель Нина Литвинова заявила, что салоны индустрии красоты в России так и не восстановились от последствий пандемии коронавирусной инфекции, так же как и ресторанная, культурная, туристическая отрасли, сферы развлечений и досуга.