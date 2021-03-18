Михайловский район, , 10:20 — REGNUM Рейсовый автобус MAN и большегрузный автомобиль Scania столкнулись вечером 17 марта в Михайловском районе Рязанской области. С травмами госпитализированы три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобили столкнулись около 17:40 на 210-м километре автодороги Р-22 Каспий. Автобус следовал из Москвы в Новомичуринск, в салоне находился 21 пассажир. В результате ДТП пострадали водитель автобуса 1967 года рождения и два пассажира, они госпитализированы. Ещё одному человеку медицинская помощь оказана на месте. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

В связи с аварией проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения начала прокуратура Рязанской области. В ведомстве дадут оценку соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований и проверят исполнение обязанностей организации, отвечающей за состояние дороги, где произошло ДТП.