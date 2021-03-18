Пласт, Челябинская область, , 08:58 — REGNUM Задержанным в городе Пласте Челябинской области за взятку полицейскому оказался житель Екатеринбурга. Об этом пишут СМИ.

По данным издания Znak, 16 марта он приехал к главе местного отдела ГИБДД и предложил ему деньги, уточнив, что это не взятка, а благодарность. Взамен гражданин просил оформить ДТП, якобы случившееся в декабре, чтобы получить страховую выплату в сумме 400 тыс. рублей. Полицейский отказался от денег, но гость не унимался и в итоге был задержан.

Сейчас в отношении подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до восьми лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, размер взятки составил 16 тыс. рублей

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