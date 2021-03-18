Брюссель, , 08:59 — REGNUM Грузии нужно преодолеть разразившейся политический кризис, а оппозиционным партиям следует прекратить бойкотировать парламент и начать в нём работать. Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая, которое он опубликовал 17 марта на своей странице в соцсети Facebook.

«У Грузии нет времени для затяжного политического кризиса. Политическая поляризация должна быть пресечена как можно скорее, оппозиционные партии должны вернуться в парламент, чтобы он мог нормально функционировать», — написал Аппатурай.

Он добавил, что в Североатлантическом альянсе поддерживают усилия представителей США и Евросоюза по медиации переговоров между грузинскими властями и оппозицией.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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