Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве на ВДНХ подготовили специальную праздничную программу, посвящённую Международному дню театра кукол, сообщается на портале мэра столицы.

Мероприятия пройдут с 20 марта по 18 апреля в музее кукол и оранжерее павильона №14. Гостей ждут тематические экскурсии об истории России в куклах и фестиваль кукольных театров.

В музее кукол посетители увидят фарфоровые куклы, перчаточные Петрушки, игрушечные голландские домики Петра I и др. Вход в музей платный, необходима предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный день кукольника, или Международный день театра кукол, празднуется ежегодно 21 марта, начиная с 2003 года.

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