Киев, , 08:56 — REGNUM После запуска газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) прокачка газа через территорию Украины станет убыточной. Об этом заявил экономист Олег Пендзин в интервью изданию GolosUA.

Он рассказал, что украинская газотранспортная система (ГТС) позволяет прокачивать ежегодно 150−170 млрд кубометров газа. После того, как были построены несколько газопроводов в обход Украины, прокачка газа по её территории упала до 70−80 млрд кубометров ежегодно.

Запуск «Северного потока — 2» снизит показатель прокачки до уровня 35 млрд кубометров газа в год, что сделает ГТС Украины убыточной.

«Всё, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объёмы, — около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток — 2» не запустили», — подытожил Пендзин.

Напомним, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский связал попытки Украины остановить строительство «Северного потока — 2» с обострением в Донбассе. Власти Украины могут устроить военную провокацию, чтобы сорвать завершение строительства газопровода.

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