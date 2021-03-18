Киев, 18 марта 2021, 08:56 — REGNUM После запуска газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) прокачка газа через территорию Украины станет убыточной. Об этом заявил экономист Олег Пендзин в интервью изданию GolosUA.
Он рассказал, что украинская газотранспортная система (ГТС) позволяет прокачивать ежегодно 150−170 млрд кубометров газа. После того, как были построены несколько газопроводов в обход Украины, прокачка газа по её территории упала до 70−80 млрд кубометров ежегодно.
Запуск «Северного потока — 2» снизит показатель прокачки до уровня 35 млрд кубометров газа в год, что сделает ГТС Украины убыточной.
Напомним, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский связал попытки Украины остановить строительство «Северного потока — 2» с обострением в Донбассе. Власти Украины могут устроить военную провокацию, чтобы сорвать завершение строительства газопровода.
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