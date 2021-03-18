Пекин, , 08:54 — REGNUM Компания SAIC представила под своей люксовой маркой Roewe обновленный седан i5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в основном изменения произошли внутри новинки. Хотя экстерьер Roewe i5 также поменялся, за счёт двухуровневой радиаторной решетки, новых светодиодных фар, задних фонарей и бампера.

В салоне Roewe i5 были установлены новые дверные панели, система мультимедиа Zebra Zhixing Venus с 12,3-дюймовым экраном. Изменился внешний вид приборной панели. Кроме того, внутри модели появилась беспроводная зарядка.

В топовых версиях кресла Roewe i5 обшиты кожей с контрастной прострочкой и декоративными полосами. А вот моторная линейка не поменялась. Она состоит из атмосферного двигателя объемом 1,5 л и мощностью 120 л. с., который агрегатируется с пятиступенчатой МКПП или вариатором, а также из наддувного 169-сильного двигателя, который сочетается с семидиапазонным преселективным «роботом».

Напомним, седан Roewe i5 был впервые представлен в 2018 году. В 2020 году на китайском авторынке было продано 149 тыс. моделей Roewe i5.

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