Бразилиа, , 08:54 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 18 марта сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 90 303 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 11 693 838. При этом предыдущее самое большое число заразившихся коронавирусом в Бразилии было выявлено 7 января (87 843).

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 2648 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 284 775.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 287 057 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 83 926 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.