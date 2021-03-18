Кызыл, , 08:50 — REGNUM В 2021 году участниками программы «Социальный картофель» в Туве станут 1978 семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, весной они получат семена овощей. Бюджет проекта достигает почти 1,3 млн рублей.

На эти деньги планируется закупка почти 42 тонн семян картофеля и 1240 наборов овощных культур, куда входят семена моркови, свеклы, огурца, кабачка, редиса, укропа, петрушки и лука батуна.

Семенной фонд сформирован в 18 муниципальных образованиях. В настоящее время учреждения принимают заявления от желающих принять участие в программе.

Напомним, губернаторский проект в регионе действует с 2015 года. Согласно условиям, малоимущие и многодетные семьи могут получить семенной картофель и семена других овощей. Кроме того, для них проводятся мастер-классы, лекции и обучающие семинары по по уходу за овощами.

«Основными задачами проекта является вывод членов семей из трудной жизненной ситуации, самообеспечение семьи натуральным продуктом в течение года и реализация трудового потенциала семей, повышение социальной ответственности путем создания и расширения подсобного хозяйства», — отметили в правительстве.

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